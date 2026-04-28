‘Canoe nel parco del Delta’ al via la seconda edizione organizzata dal Circolo Nautico Volano

Il 1 maggio è iniziata la seconda edizione di ‘Canoe nel parco del Delta’, un evento promosso dal Circolo Nautico Volano. La manifestazione si svolge nel parco del Delta e prevede diverse tappe dedicate alla pratica della canoa. La prima tappa ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta nelle acque del parco. La manifestazione continuerà nelle settimane successive con ulteriori appuntamenti.