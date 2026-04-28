‘Canoe nel parco del Delta’ al via la seconda edizione organizzata dal Circolo Nautico Volano
Il 1 maggio è iniziata la seconda edizione di ‘Canoe nel parco del Delta’, un evento promosso dal Circolo Nautico Volano. La manifestazione si svolge nel parco del Delta e prevede diverse tappe dedicate alla pratica della canoa. La prima tappa ha coinvolto numerosi partecipanti e si è svolta nelle acque del parco. La manifestazione continuerà nelle settimane successive con ulteriori appuntamenti.
Parte Venerdì 1 maggio la prima tappa della ‘Canoe nel parco del Delta’, organizzata dal Circolo Nautico Volano. Un evento sensazionale che ha raggiunto la seconda edizione. La prima tappa partirà da Migliarino alle 13, con una breve sosta a Massa Fiscaglia alle 16.30. La comitiva di canoe, kayak.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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