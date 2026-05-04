Buttrio ricorda il 50° anniversario del terremoto con Mi visi
L'Amministrazione comunale - Assessorato alla Cultura - di Buttrio, in collaborazione con Teatrotuttotondo aps, propone sabato 9 maggio alle ore 2030 in Auditorium G. Piccini lo spettacoloracconto Mi visi. della Compagnia Sot la Nape di Varmo. Non si può raccontare l'immane tragedia che ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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