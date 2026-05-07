Aranova fondi per la sicurezza del territorio | 2,5 milioni per il piano idraulico

Il Comune di Fiumicino ha ricevuto un finanziamento ministeriale di circa 3.680 milioni di euro. A Aranova sono stati destinati 2,5 milioni di euro per interventi sul piano idraulico e sicurezza del territorio. La somma ottenuta fa parte di un piano di investimenti volto a migliorare la gestione delle acque e prevenire rischi legati a eventi meteorologici estremi. L’annuncio è stato comunicato dall’amministrazione comunale.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha ottenuto un finanziamento ministeriale da 3.680.000 euro per interventi destinati alla sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Le risorse, erogate dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, consentiranno di realizzare opere già inserite nel piano delle opere pubbliche. Sicurezza idraulica ad Aranova. Una parte rilevante del contributo, pari a 2,5 milioni di euro, sarà destinata alla messa in sicurezza idraulica di Aranova, con due progetti considerati strategici: la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche del bacino A e la rete delle acque meteoriche in via Michele Rosi, con il congiungimento al fosso Tre Denari.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, la Prefettura vara il nuovo Piano di controllo del territorio Piano scuola Umbria 2026: 10,4 milioni per il trasporto scolastico a 70 euro l’anno, 7 milioni per i nidi e 4,3 milioni per il tempo integrato con i fondi europei della RegioneLa Regione Umbria ha presentato a Perugia nella Sala Fiume di Palazzo Donini, un piano di investimenti da 22 milioni di euro a valere sul Fondo... Una raccolta di contenuti Si parla di: Eccellenza, la classifica marcatori finale; Fondi per la ricostruzione ecco tutti gli interventi previsti dal Comune. Aranova, fondi per la sicurezza del territorio: 2,5 milioni per il piano idraulicoFiumicino, 7 maggio 2026 – Il Comune di Fiumicino ha ottenuto un finanziamento ministeriale da 3.680.000 euro per interventi destinati alla sicurezza del territorio e degli edifici scolastici. Le riso ... ilfaroonline.it