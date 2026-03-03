Sicurezza la Prefettura vara il nuovo Piano di controllo del territorio

La Prefettura di Caserta ha approvato un nuovo Piano di controllo del territorio durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il piano entrerà in vigore dal 1° marzo 2026 e riguarda l’assetto della sicurezza nella provincia. La decisione coinvolge diverse forze di polizia e mira a rafforzare le misure di vigilanza nel territorio.

Nuovo assetto per la sicurezza in provincia di Caserta. La Prefettura ha approvato, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Piano Coordinato per il Controllo del Territorio che entrerà in vigore dal 1° marzo 2026.Il documento ridefinisce strategie operative e.