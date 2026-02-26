Al Teatro Quirino De Giorgio lo spettacolo Superabile

SuperabileUn’esperienza che parla al cuore. Un invito a guardare oltre. All’interno del progetto Comunità Educante, arriva a teatro Superabile, della Compagnia Teatro La Ribalta (Bolzano), con la regia di Michele Eynard. Uno spettacolo che racconta la disabilità partendo dalle persone. Non dalle etichette. Non dagli stereotipi. Ma dalla vita vera. Cinque attori – di cui due in carrozzina – ci accompagnano in un viaggio intimo e potente, fatto di sogni, desideri, ironia e verità.“E voi che ci guardate, come ci vedete?” Attraverso un originale “fumetto teatrale” creato dal vivo con illustrazioni e segni che prendono forma davanti ai nostri occhi, il palcoscenico diventa un mondo abitato da corpi, emozioni e storie autentiche. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

“Pazza”, lo spettacolo al Teatro QuirinoClaudia, una squillo di lusso, viene accusata dell'omicidio di un anziano cliente e rischia venticinque anni di carcere.

"L’ amore non lo vede nessuno" al Teatro Quirino“L’ amore non lo vede nessuno” il testo che Giovanni Grasso ha tratto dal suo omonimo romanzo, è la terza prova teatrale dopo Fuoriusciti e Il Caso...

Temi più discussi: Gli innamorati di Goldoni al Teatro Quirino; Roma, Teatro Quirino Vittorio Gassman: Pazza; Gli Innamorati di Goldoni in scena al Teatro Quirino (Eleonora Marino); Pazza, il processo che scuote le coscienze arriva al Teatro Quirino.

Gli innamorati di Goldoni al Teatro QuirinoRoberto Valerio dirige Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani e Loredana Giordano firmando un nuovo adattamento de Gli Innamorati, uno dei capolavori di Carlo Goldoni. Lo spettacolo ... romatoday.it

Gli innamorati in scena al Teatro QuirinoGli Innamorati di Carlo Goldoni, nel nuovo adattamento e con la regia di Roberto Valerio, in scena al Teatro Quirino dal 24 febbraio al 1° marzo. corrierenazionale.it

Anche il quotidiano "La Voce" (in edicola oggi, martedì 24.02.2026) ha dedicato una bella recensione allo spettacolo "Pazza", andato n scena con successo al Teatro Quirino di Roma. #LaVoce #Pazza #VanessaGravina #NicolaRignanese #FabrizioConiglio - facebook.com facebook

Roma, Teatro Quirino Vittorio Gassman: "Pazza" x.com