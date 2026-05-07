Apre il ristorante della ' Casa dell' Ortolano' | Immerso in un altro mondo fatto di profumi e ricordi
Nel cuore verde delle Mura Sud, prende vita un progetto che guarda al passato per parlare al presente. Tutto merito di Michele Mazzanti e Matteo Zavatti, titolari della 'Casa dell’Ortolano': una corte colonica ristrutturata dal Comune (3 milioni di euro) e restituita alla città come spazio di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Panoramica sull’argomento
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