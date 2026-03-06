I profumi coreani di Sung Soo Kim sono stati al centro di un’esposizione che ha attirato numerosi visitatori. Kim ha commentato che i coreani sono noti per la loro passione, la rapidità nei rapporti e la tendenza a litigare, ma anche per la capacità di stringere amicizie in breve tempo. Ha inoltre paragonato la Corea all’Italia per alcuni aspetti culturali.

«I COREANI si arrabbiano, amano la velocità e litigare, ma diventano amici in fretta. La Corea è l’Italia dell’Asia». A raccontarlo, nel viavai della scorsa edizione di Pitti Uomo, è Sung Soo Kim, imprenditore sudcoreano con un passato nel retail di lusso e fondatore di Saranghaeyo, marchio di punta dell’emergente K-Perfumery (i profumi coreani ). Lo osservo: ha gli occhi che scintillano di curiosità, un’eleganza minimale e una macchinetta fotografica al collo (la stessa con cui chiederà di fare uno scatto alla fine di questa intervista). Il suo curriculum vitae è un album di figurine di prime volte: negli Anni 90 è stato uno dei pochi della sua generazione a volare negli Stati Uniti per studiare Fashion merchan- dising, cosa che gli ha aperto le porte a una carriera di brand manager per marchi di lusso europei. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I profumi coreani di Sung Soo Kim sono ricordi liquidi

