Sorj Chalandon si racconta attraverso un’immagine semplice: tra amici, con una bottiglia di vino rosso, in un ambiente che richiama le osterie di campagna. Un tavolo di legno, bicchieri e un’atmosfera di condivisione. La scena evoca momenti di intimità e autenticità, lontano da formalismi e protezioni. Chalandon descrive un quadro di convivialità che riflette la sua visione del privato come spazio politico.

* Fra noi una bottiglia di vino rosso. Sincero, come chiamano nelle osterie il vino cattivo. Il tavolaccio di legno coperto da una tovaglia stinta, e bicchieri che dalle mie parti accompagnano le partite a briscola. Stiamo aspettando due librai che anni dopo diventeranno miei cari amici e colleghi, l’editore e uno scrittore ucraino che scrive di una guerra allora attualissima, e divenuta ormai solo un preludio del peggio. (.) I nostri ospiti tardano, e noi finiamo il vino. Sappiamo che il tempo passa perché l’appetito cresce, solleticato dalla vista dei maccheroni, ma abbiamo molte cose da dirci. È la prima volta che ci vediamo, anche se abbiamo scambiato qualche email cortese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immerso nel mondo, senza protezioni. Sorj Chalandon: il privato è politico

