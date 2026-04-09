i candidati a sindaco a confronto sul futuro dello sport aretino

Il 9 aprile 2026, si è svolto un dibattito tra i candidati alla carica di sindaco di Arezzo, incentrato sulle questioni legate allo sport. Durante l’incontro sono stati discussi temi riguardanti il futuro delle strutture sportive, le iniziative per promuovere l’attività fisica e le modalità di investimento nel settore. Nessuna delle parti ha annunciato misure specifiche, ma si sono concentrate sulle priorità e sulle opportunità da sviluppare.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Un confronto tra i candidati a sindaco su futuro, prospettive e opportunità collegate allo sport. L’appuntamento, dal titolo “Arezzo e lo sport. Quale ruolo?”, è in programma alle 18.00 di venerdì 17 aprile al Tennis Giotto in via Divisione Garibaldi dove verrà proposto un momento di confronto pubblico per approfondire la visione, i programmi e i progetti dei futuri amministratori della città in riferimento al panorama sportivo. Questo incontro, a partecipazione libera e gratuita, è organizzato in sinergia da Ginnastica Petrarca e Tennis Giotto che hanno unito le forze per stimolare una riflessione condivisa sul ruolo dello sport come leva di crescita in ambito sociale, educativo, valoriale, turistico ed economico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il giornalista aretino è rientrato tra i candidati al premio internazionale nella “Writing Best Column” - facebook.com facebook

A Chieti potrebbero salire a sei i candidati sindaco x.com