Tre procuratori hanno espresso preoccupazione riguardo ai possibili effetti dei referendum sulla lotta contro la criminalità organizzata. Secondo loro, c’è il rischio che in futuro diventi più difficile indagare sui legami tra mafia e politica. Hanno sottolineato che le modifiche legislative potrebbero mettere a rischio l’efficacia delle indagini e delle operazioni antimafia.

“Io credo che ci sia un forte rischio che l’azione di contrasto alla criminalità organizzata possa essere compromessa. La mafia, come la corruzione, ha sempre avuto la capacità di creare rapporti con il potere e, per svolgere l’attività investigativa nei confronti di questa area grigia, è indispensabile avere un Pubblico ministero autonomo e indipendente “, queste le parole di Luca Tescaroli, capo della Procura di Prato, ospite del Forum del Fatto Quotidiano “Perché No – speciale referendum”, insieme a Francesco Curcio, procuratore di Catania, e Renato Nitti, al vertice dell’ ufficio di Trani. “Se andrà in onda il secondo tempo di questo progetto di riforma succederà alle indagini di mafia lo stesso di quello che si auspica, in modo forse non tanto velato, con i reati dei colletti bianchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, i procuratori Curcio, Tescaroli e Nitti: “Il rischio è che in futuro siano più difficili le indagini sui legami mafia-politica”

Referendum, i procuratori Curcio, Tescaroli e Nitti: “La politica non vuole che tornino le indagini di 30 anni fa”“Dopo trent’anni di tensioni siamo arrivati a questo referendum, che rappresenta per chi lo propone un lasciapassare per fare ulteriori riforme che...

Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e NittiQuarto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio con la redazione del Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.

Contenuti e approfondimenti su Referendum i procuratori Curcio....

Discussioni sull' argomento Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e Nitti; Referendum sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio Tescaroli e Nitti.

Referendum, sul Fatto del 7 marzo il forum con i pm Curcio, Tescaroli e NittiQuarto appuntamento dei forum sulla riforma Nordio: i procuratori analizzano gli effetti sulle indagini di mafia e i rapporti con la politica ... ilfattoquotidiano.it

Rotary Club Rende, il Procuratore Curcio incanta i giovani: grande partecipazione all’incontro Calabria, legalità e futuroNei giorni scorsi, presso il Villa Fabiano Palace Hotel di Rende, si è svolto un incontro di alto valore civile, culturale e istituzionale con il dott. Salvatore Curcio, Procuratore Capo della Repubbl ... strettoweb.com

Sul Tg3 il servizio su “100 voci per il NO,” la maratona radio tv e social promossa dall’ANPI nazionale per sostenere le ragioni del NO al referendum sulla riforma Nordio. #VotaNO - facebook.com facebook

#ottoemezzo Famiglia nel bosco, Bolloli: “Vicenda politicizzata per il referendum: fino a 18 anni i bambini appartengono allo Stato” x.com