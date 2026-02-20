Sono stati giorni incredibilmente difficili Probabilmente i più difficili della mia vita
Lindsey e Leo, la sciatrice e il suo fedele cane, hanno vissuto momenti intensi negli ultimi giorni. La donna ha descritto le giornate come le più dure della sua vita, segnate da una forte emozione. Leo, con il suo sguardo affettuoso, è stato al suo fianco in ogni istante, condividendo gioie e difficoltà. La loro unione dura da 13 anni e rappresenta un legame speciale. Ora, Lindsey si prepara a riprendere le sue attività, ma il pensiero di Leo resta vivo.
L indsey e Leo, Leo e Lindsey: la sciatrice alpina e il suo cane sono stati una cosa sola negli ultimi 13 anni. È lei stessa a raccontarlo, nel post su Instagram in cui annuncia la morte dell’animale. Coincidenza vuole, proprio il giorno della sua rovinosa caduta sulla sulla pista, durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Mentre Lindsey Vonn cadeva, Leo moriva. Lindsey Vonn ringrazia chi si è preso cura di lei in ospedale: «Piango, ma di gioia» X Leggi anche › Lindsey Vonn, la foto dall’ospedale con il fissatore alla gamba: «Faccio progressi» L’addio di Lindsey Vonn al suo cane Leo, morto il giorno della sua caduta a Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: “Ho passato 3-4 anni molto difficili nella mia vita, i più difficili. La ‘farfallina’? Si è un po’ allargata con le gravidanze…”: le confessioni di Belen da Fazio
Leggi anche: “Sono risultata positiva a uno screening oncologico. Ho due bambine piccole, è uno dei momenti più difficili della mia vita”: la confessione di Christy Carlson RomanoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Addio Leo, mio primo amore: dopo la caduta olimpica, il dolore di Lindsey Vonn per la morte del suo cane; Giorni duri per Lindsey Vonn: il giorno dopo la caduta a Cortina è morto il cane Leo; Lindsey Vonn: Il mio Leo è morto mentre ero in ospedale. Sono i giorni più duri della mia vita; Valanga rompe le finestre e invade la cucina del rifugio (VIDEO). Il gestore: Sono stato incredibilmente fortunato, la neve arrivava a sfiorare il soffitto.
Giorni duri per Lindsey Vonn: il giorno dopo la caduta a Cortina è morto il cane LeoLindsey Vonn commenta sui social l'ultima settimana a Milano - Cortina 2026 e annuncia la morte del suo cane Leo ... dire.it
Lindsey Vonn: «Il mio Leo è morto mentre ero in ospedale. Sono i giorni più duri della mia vita»«È sempre stato con me quando ne ho avuto bisogno, non ho ancora accettato che se ne sia andato». La sciatrice è tornata negli Usa dopo l'incidente durante la discesa libera ai Giochi di Milano-Cortin ... corriere.it
Nella semifinale di Masterchef 15, in onda ieri sera, sono stati decretati i quattro finalisti di questa edizione Chi è stato eliminato e chi va in finale - facebook.com facebook
"Finalmente, oggi i nostri cuori spezzati sono stati sollevati dalla notizia che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la famiglia reale". Lo ha dichiarato la famiglia di Virginia Giuffre dopo l'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor. #ANSA x.com