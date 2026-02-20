Sono stati giorni incredibilmente difficili Probabilmente i più difficili della mia vita

L indsey e Leo, Leo e Lindsey: la sciatrice alpina e il suo cane sono stati una cosa sola negli ultimi 13 anni. È lei stessa a raccontarlo, nel post su Instagram in cui annuncia la morte dell’animale. Coincidenza vuole, proprio il giorno della sua rovinosa caduta sulla sulla pista, durante le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Mentre Lindsey Vonn cadeva, Leo moriva. Lindsey Vonn ringrazia chi si è preso cura di lei in ospedale: «Piango, ma di gioia» X Leggi anche › Lindsey Vonn, la foto dall’ospedale con il fissatore alla gamba: «Faccio progressi» L’addio di Lindsey Vonn al suo cane Leo, morto il giorno della sua caduta a Milano Cortina 2026.🔗 Leggi su Iodonna.it

Addio Leo, mio primo amore: dopo la caduta olimpica, il dolore di Lindsey Vonn per la morte del suo cane

