AI Impact Summit 2026 | accordo strategico Italia India e Kenya per progetti AI in Africa

L’AI Impact Summit 2026 ha portato a un accordo tra Italia, India e Kenya per avviare progetti di intelligenza artificiale in Africa. Durante l’incontro a Nuova Delhi, i rappresentanti dei tre Paesi hanno firmato un’intesa per costruire infrastrutture AI nel continente africano. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo locale e favorire l’innovazione tecnologica. Il progetto si inserisce nell’AI Hub for Sustainable Development, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con l’UNDP. La firma dimostra l’impegno congiunto di tutti i Paesi coinvolti.

Raggiunto a Nuova Delhi un accordo di collaborazione strategica trilaterale tra Italia, India e Kenya per sviluppare in Africa, nell'ambito dell'AI Hub for Sustainable Development promosso dal Mimit con l'UNDP e in coerenza con il Piano Mattei, la diffusione delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. L'intesa, nel quadro del Piano d'Azione Strategico India–Italia 2025-2029, è stata formalizzata a margine dell'AI Impact Summit dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso – presente al vertice globale in rappresentanza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni – insieme al ministro indiano dell'Elettronica e delle Tecnologie dell'Informazione, Ashwini Vaishnaw, e al ministro dell'Informazione, Comunicazioni ed Economia Digitale del Kenya, William Kabogo Gitau.