Cetara via libera al piano spiagge | la qualità dei lidi sarà valutata con le stelle marine

A Cetara è stato approvato un piano per le spiagge che prevede la valutazione della qualità dei lidi attraverso un sistema di

Nasce il lido per residenti: strutture amovibili, accessibilità totale e nuove gare pubbliche. Spiagge a misura di cittadino, zero barriere visive per tutelare il paesaggio e nuove gare a evidenza pubblica per le concessioni. La Giunta comunale di Cetara ha approvato il nuovo Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD). Al centro del provvedimento ci sono le Norme Tecniche di Attuazione, che rappresentano il "corpaccione" vero e proprio del regolamento dedicato alla gestione e al futuro delle spiagge del borgo della Costiera Amalfitana. Il documento traccia una linea netta verso la sostenibilità e la vocazione... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Al via la pulizia nelle spiagge leccesi, piano quinquennale per marine più decoroseFirmato l’accordo del Comune con la società che si è aggiudicata l’appalto per interventi tutto l’anno, rimozione della sabbia dalle strade e nuove...

Manutenzione della Versiliana. Via libera al piano per il 2026. Sinergia con l’Unione dei comuniLotta alle piante infestanti, rimozione degli alberi a rischio crollo e tutela della "Periploca graeca", rara specie di liana rinvenuta anni fa da...