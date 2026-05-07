Appassionati di Land Rover sotto processo | Non è un' officina abusiva è un circolo per fuoristrada d' epoca

Un gruppo di appassionati di Land Rover si trova al centro di un procedimento legale. La vicenda riguarda un luogo che, secondo quanto dichiarato, non sarebbe un’officina abusiva ma un circolo dedicato ai veicoli d’epoca. Originariamente nato come punto di incontro per gli amanti del fuoristrada, la sua attività è ora sotto esame da parte delle autorità giudiziarie, che hanno avviato un procedimento contro i gestori.

Era nato come un semplice punto di ritrovo per appassionati di fuoristrada d'epoca si è trasformato in un incubo giudiziario. Protagonisti della vicenda sono due collezionisti di Range Rover e Land Rover, fedeli a una passione che in Italia e nel mondo unisce migliaia di persone: raduni, mostre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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