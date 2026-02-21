Officina abusiva sotto un condominio | maxi sequestro a San Prisco tre denunciati per reati ambientali

I Carabinieri di San Prisco hanno smantellato un’officina abusiva sotto un condominio, trovando attrezzature e materiali pericolosi. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro di mezzi e ricambi non autorizzati. Tre persone sono state denunciate per reati ambientali legati allo smaltimento illecito di rifiuti. Le autorità continuano a monitorare le zone con attività sospette di questo tipo.

Un'officina meccanica non autorizzata è stata sequestrata a San Prisco, nel casertano dai Carabinieri della locale Stazione. Tre persone sono state denunciate in stato di libertà per gravi violazioni ambientali, tra cui gestione illecita di rifiuti, emissioni in atmosfera non autorizzate e scarico abusivo di acque reflue industriali. Si tratta di un 47enne e un 26enne di Orta di Atella (CE) e di un 21enne di Crispano (NA), ritenuti responsabili, a vario titolo, delle attività illecite accertate nel corso dell'intervento. L'attività si svolgeva in un locale di circa 300 metri quadrati, situato al piano interrato di un edificio condominiale con ai piani superiori abitazioni civili e locali commerciali.