Land Rover 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

Nel 2026, Land Rover presenta la sua gamma di SUV di lusso, sviluppata dal gruppo Jaguar Land Rover, controllato dalla società indiana Tata Motors. La casa automobilistica britannica offre diversi modelli di veicoli, ciascuno con caratteristiche e prezzi specifici, destinati a clienti interessati a veicoli capaci di affrontare anche terreni impegnativi. La gamma comprende versioni che si rivolgono sia a chi cerca comfort sia a chi desidera prestazioni fuoristrada.

Land Rover è il marchio britannico di SUV di lusso e fuoristrada del gruppo JLR (Jaguar Land Rover, di proprietà Tata Motors). La gamma 2026 in Italia è organizzata in due famiglie: Range Rover (lusso premium), con i quattro modelli Evoque, Velar, Sport e l’ammiraglia Range Rover; Land Rover (utility e off-road), con Defender 90110130, Discovery e Discovery Sport. Si parte da 39.250 € per la Evoque entry e si arriva a oltre 190.000 € per la Range Rover SV e per la Defender OCTA. Vediamo cosa scegliere. Tutti i modelli Land Rover 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Note Range Rover Evoque SUV C lusso 39.250 € 54 versioni fino a 72.250 €, base 50.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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