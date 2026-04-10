Apicoltura approvate le graduatorie del bando da 1,3 milioni di euro
Il dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana ha approvato le graduatorie definitive relative al bando da 1,3 milioni di euro destinato a progetti nel settore apicoltura. Il finanziamento si concentra su azioni mirate a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele per la campagna 2025-2026. Le graduatorie approvate segnano la conclusione della fase di selezione dei progetti presentati dagli apicoltori e dalle associazioni del settore.
Sono state approvate dal dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele” – Campagna apistica 2025-2026. La. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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