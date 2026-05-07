Dal 15 al 17 maggio 2026 Milano ospiterà per la prima volta al Certosa District l’Aperitivo Festival, evento dedicato alla tradizione dell’aperitivo italiano. La manifestazione durerà tre giorni e partirà alle 17, coinvolgendo diverse location del quartiere. Si tratta della più grande iniziativa dedicata a questa cultura, che si svolge annualmente in varie città italiane. La manifestazione include momenti di degustazione e intrattenimento legati a questa tradizione.

Torna a Milano dal 15 al 17 maggio 2026 e per la prima volta approda al Certosa District, l' Aperitivo Festival, la più grande esperienza dedicata all’aperitivo, Per tre giorni, dalle 17.30 alle 22.30, il distretto, simbolo della città in trasformazione, situato nella zona nord-ovest di Milano, si trasformerà in un hub diffuso dedicato all'aperitivo, tra spazi iconici, degustazioni, contenuti e intrattenimento. Un percorso immersivo con oltre 20 esperienze di degustazione e 15 postazioni dedicate agli abbinamenti food & beverage distribuite tra alcune delle location più iconiche del District: dal Department 184 al Nomad – che ospiterà gli afterparty – fino al Pennellificio e La Forgiatura.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aperitivo Festival sbarca al Certosa District: tre giorni all’insegna di un simbolo dell’italian style

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