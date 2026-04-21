Branded residences Contract District Group sbarca a Capo Verde

Contract District Group, azienda italiana specializzata nel settore del design e del Real Estate, ha annunciato l'espansione delle proprie attività a Capo Verde. Dopo dieci anni di operazioni in Italia, il gruppo ha deciso di ampliare i propri orizzonti e entrare nel mercato internazionale, puntando su progetti di residenze di marca. La società ha comunicato l'intenzione di sviluppare nuove iniziative nel paese africano.

di Egidio Scala Contract District Group (CDG), il business model che da dieci anni integra la filiera del design con il Real Estate italiano, amplia i propri orizzonti verso il mercato estero. La nuova sfida si concentra a Boa Vista, Capo Verde, su iniziative residenziali a target turistico caratterizzate dall’innovativa formula interior ’ready to live’. Boa Vista rappresenta oggi uno dei mercati emergenti più interessanti dell’Africa occidentale, grazie alla stabilità economica e alla crescita costante del turismo internazionale. In questo contesto, CDG agisce come Interior Design partner di BeSpace Cape Verde per la residenza fronte mare ’ Perola da Cruz ’, un complesso all’avanguardia progettato dallo studio Gio Gozzi in prossima consegna.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Branded residences. Contract District Group sbarca a Capo Verde Notizie correlate Leggi anche: centrale district e avis milano: donazione da gi group, il grande cuore del distretto per la città olimpica Leggi anche: Milano Malpensa-Capo Verde: EasyJet per l’estate aumenta i voli Contenuti utili per approfondire Si parla di: Branded residences. Contract District Group sbarca a Capo Verde; Molteni Group accelerates: €50 million plan and global growth in Italian design.