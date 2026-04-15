Cosa: Lo spettacolo teatrale Ivan e i cani, scritto da Hattie Naylor e interpretato da Federica Rosellini.. Dove e Quando: Al TeatroBasilica di Roma, dal 16 al 19 aprile 2026.. Perché: Una potente riflessione poetica e politica sull’abbandono e la resistenza, ispirata a una incredibile storia vera della Russia post-sovietica.. Nel cuore di Roma, il perimetro del TeatroBasilica si conferma uno spazio necessario per interrogare le forme della memoria e della sopravvivenza contemporanea. Dal 16 al 19 aprile 2026, la scena accoglie per la prima volta nella Capitale Ivan e i cani, una partitura scenica di rara intensità tratta dal testo della drammaturga britannica Hattie Naylor.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ivan e i cani: il grido di sopravvivenza al TeatroBasilica

Cani abbandonati. Il grido d’allarme: troppa leggerezzaSono 193 i cani e 136 i gatti in ingresso nel 2025, ecco il report finale del canile rifugio della Lega del cane di Segrate.

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Temi più discussi: Ivan e i Cani, un bagliore tra gli interstizi del tempo e della memoria; Ivan e i cani al TeatroBasilica per la prima volta a Roma; Ivan e i cani: il grido di sopravvivenza al TeatroBasilica; Ivan e i cani apre AiFabbri2: alla Contrada il viaggio di un’infanzia ai margini.

Corpo a corpo con la favola nera del bambino allevato dai caniÈ una storia vera ma ha l’andamento di una favola dal cuore molto scuro, questo Ivan e i cani della drammaturga inglese Hatty Naylor intercettato per l’Italia da Federica Rosellini che l’ha ... milano.repubblica.it

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