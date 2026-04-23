Nido di ape vasaia sul balcone? Come eliminarlo senza rischi e impedirne il ritorno

Con l’arrivo della primavera e delle temperature più miti, si osservano spesso piccoli nidi di fango costruiti da api vasaie sui balconi, terrazzi e pareti esterne delle abitazioni. Questi nidi, realizzati per la riproduzione delle api, possono diventare un problema per chi desidera eliminare gli insetti senza rischi o che vogliono evitare il loro ritorno. La presenza di questi nidi è legata alla stagione riproduttiva di alcune specie di api.

Con l’arrivo della primavera e del caldo, aumenta la presenza di piccoli nidi di fango su balconi, terrazzi e pareti esterne. In molti casi non si tratta di vespe aggressive, ma del nido dell’ape vasaia, un insetto solitario molto diffuso anche in città. Sapere come eliminare un nido di ape.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Truffe slot a Colleferro: denunciato pregiudicato napoletano, attivata procedura Foglio di Via per impedirne il ritorno.Un pregiudicato originario della provincia di Napoli è stato denunciato dalla polizia di Stato di Colleferro per una truffa ai danni di una sala slot... Pensioni, se non fai domanda per l’Ape sociale entro il 31 marzo 2026 rischi di essere esclusoLe richieste per l'Ape sociale 2026 hanno più scadenze: la prima arriva il 31 marzo, le altre due saranno a luglio e a novembre.