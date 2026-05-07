Aosta ladro si getta da tir rubato e muore durante un inseguimento | indagati 5 agenti di polizia

A Aosta, un uomo è morto il 27 aprile dopo essersi gettato dall'abitacolo di un camion rubato durante un inseguimento con la polizia. Cinque agenti sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo, in relazione a quanto accaduto. La vicenda si basa sulla ricostruzione dei fatti e sulle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le responsabilità.

Cinque poliziotti sono indagati per omicidio colposo ad Aosta in relazione alla morte di un uomo - Davide Suvilla - deceduto il 27 aprile durante un inseguimento dopo essersi gettato dall'abitacolo di un camion che aveva appena rubato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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