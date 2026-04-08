Carpineto Romano Signora 67enne sventa la truffa del falso Carabiniere In quattro quando arrivano per appropriarsi dei gioielli trovano quelli veri ad arrestarli

A Carpineto Romano, una donna di 67 anni ha evitato di cadere in una truffa comunemente nota come “falso carabiniere”. Quando i presunti truffatori sono arrivati a casa sua, in quattro persone, cercando di portarle via i gioielli, lei ha riconosciuto la truffa e ha reagito. Successivamente, i malintenzionati sono stati arrestati dopo aver tentato di appropriarsi anche di oggetti veri.

Il copione sempre lo stesso: nel primo pomeriggio di sabato di Pasqua, una voce al telefono si qualifica come carabiniere e costruisce una storia credibile: a Roma sarebbe stata commessa una rapina in gioielleria, l’auto utilizzata dai malviventi porta una targa corrispondente a quella del marito della donna. Per questo, un altro carabiniere si sarebbe recato a breve presso la sua abitazione per verificare che i gioielli in suo possesso non fossero quelli rubati. Un pretesto collaudato, studiato per guadagnare l’accesso all’abitazione e sottrarre i preziosi. Questa volta, però, il piano non funziona. I familiari dell’anziana — alcuni dei... 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Carpineto Romano. Signora 67enne sventa la “truffa del falso Carabiniere”. In quattro, quando arrivano per appropriarsi dei gioielli trovano quelli veri ad arrestarli Tenta la truffa parlando di un incidente e di una donna incinta ferita, falso carabiniere finisce nella rete di quelli veriUn 41enne catanese ha tentato di "ripulire" una donna chiedendo oro e contanti per coprire il figlio. Leggi anche: “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniere