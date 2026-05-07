Durante il processo riguardante l'omicidio di Antonella Lopez avvenuto al Bahia, la giudice ha descritto la scena come simile a un film western, commentando la violenza e la brutalità dell'evento. Nelle motivazioni della sentenza vengono analizzati anche i possibili motivi legati a un ambiente mafioso, che avrebbero caratterizzato l'episodio e la sparatoria. La sentenza si basa su elementi raccolti durante le indagini e l'istruttoria processuale.

Omicidio Antonella Lopez al Bahia, nelle motivazioni della sentenza emerge il clima mafioso della sparatoria. “Una scena di duellanti da Far West”. È una delle frasi più dure contenute nelle motivazioni della sentenza con cui la gup di Bari, Susanna De Felice, ha condannato i responsabili della sparatoria avvenuta nella discoteca Bahia di Molfetta, nella notte tra il 21 e il 22 settembre 2024, costata la vita alla 19enne Antonella Lopez. La giovane fu colpita mortalmente durante un agguato il cui vero bersaglio, secondo gli atti processuali, era Eugenio Palermiti, nipote dell’omonimo boss del quartiere Japigia di Bari. Per il delitto è stato condannato a 18 anni Michele Lavopa, 22 anni, reo confesso.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Antonella Lopez al Bahia, la giudice: ‘Una scena da Far West’, il vero obiettivo della sparatoria

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Omicidio Antonella Lopez, giudice: “Al Bahia scena da duello far west” La magistrata Susanna De Felice: “Palermiti si comportava da boss in erba” - facebook.com facebook