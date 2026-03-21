Antonella Lopez uccisa per errore in un agguato a Molfetta | Finita in una violenza che non le apparteneva

Antonella Lopez, una ragazza di 19 anni, è stata colpita e uccisa accidentalmente durante un agguato in una discoteca a Molfetta nel settembre 2024. L’episodio si è verificato mentre si trovava nel locale, senza alcuna connessione con i responsabili della sparatoria. La vittima è rimasta coinvolta in modo fortuito in un episodio di violenza che non le apparteneva.

Antonella Lopez, 19 anni, è stata uccisa per errore in una discoteca a Molfetta (Bari) nel settembre 2024. Condannato a 18 anni e 8 mesi il killer reo confesso. Il dolore della madre: "Mia figlia non tornerà, ma merita giustizia e rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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