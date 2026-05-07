Antistadio il traguardo è vicino Approvata la variante di progetto

L’amministrazione comunale di Santarcangelo ha approvato l’ultima variante di progetto per la riqualificazione dell’antistadio dello stadio ‘Valentino Mazzola’. Con questa decisione, si avvicina il completamento dei lavori, che prevedono interventi di rifinitura e miglioramento prima della riapertura ufficiale. La modifica al progetto è stata definita in vista della fase finale dei lavori, che si concentrano sulle strutture e gli aspetti tecnici dell’area.

Il traguardo è vicino per la riqualificazione dell’antistadio dello stadio ‘Valentino Mazzola’. L’amministrazione comunale di Santarcangelo ha definito l’ultima variante di progetto per rifinire gli interventi prima della riapertura ufficiale. I lavori si concluderanno entro un mese e gli atleti stanno già effettuando il ‘rodaggio’. L’operazione – del valore di 1,2 milioni di euro – restituirà alla città un impianto moderno e funzionale. Il cuore del progetto è il nuovo campo in erba sintetica a drenaggio verticale e totalmente permeabile: un’opera ingegneristica che include un sistema di recupero delle acque meteoriche con cisterna di accumulo per gestire gli eventi alluvionali e aiutare l’irrigazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Antistadio, il traguardo è vicino. Approvata la variante di progetto Notizie correlate Antistadio di Santarcangelo, approvata la variante con ulteriori migliorie al progettoÈ stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola con l’obiettivo di applicare... Leggi anche: Perugia, approvata una nuova variante al progetto della scuola di Ponte Pattoli Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Antistadio, il traguardo è vicino. Approvata la variante di progetto; Lecce, l'Antistadio dimenticato: da culla di talenti all'assedio delle erbacce. Santarcangelo, via libera ai lavori all'antistadio: il campo da calcio sarà di ultima generazioneÈ stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo, con l’obiettivo di applicare gli ultimi dettagli e correttivi ... altarimini.it Antistadio, tagliate le erbacce e c’è uno spiraglio per il futuro. La situazioneCaso anti-stadio a Lecce. Il campo da gioco di fronte al Via del Mare versa in condizioni di abbandono ormai da tempo. Il presidente Saverio Sticchi Damiani aveva svelato di aver provato a rilevare l’ ... calciolecce.it Antistadio di Santarcangelo, approvata la variante con ulteriori migliorie al progetto #Rimini - facebook.com facebook