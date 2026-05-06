Antistadio di Santarcangelo approvata la variante con ulteriori migliorie al progetto

È stata approvata una variante del progetto di riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola. La modifica include ulteriori dettagli e correttivi destinati a perfezionare l’intervento prima della riapertura dell’area. La nuova versione del progetto è stata definita per integrare le ultime migliorie necessarie prima di restituire l’area alla fruizione pubblica. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

È stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola con l’obiettivo di applicare gli ultimi dettagli e correttivi all’intervento prima della riapertura ufficiale dell’area. L’intervento – con un investimento complessivo di 1,2.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perugia, approvata una nuova variante al progetto della scuola di Ponte Pattoli Ciapanella, approvata la variante con importanti emendamentiArezzo, 2 aprile 2026 – Ciapanella, approvata la variante con importanti emendamenti. Contenuti e approfondimenti Santarcangelo, via libera ai lavori all'antistadio: il campo da calcio sarà di ultima generazioneÈ stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo, con l’obiettivo di applicare gli ultimi dettagli e correttivi ... altarimini.it Riqualificazione stadio Mazzola di Santarcangelo, in corso gli ultimi interventiÈ stata definita la nuova variante di progetto per la riqualificazione dell’Antistadio dello Stadio Valentino Mazzola di Santarcangelo con l’obiettivo di applicare gli ultimi dettagli e correttivi all ... newsrimini.it