A Bologna, il mese di maggio porta con sé numerosi mercatini dedicati all’antiquariato e allo stile vintage, ideali per chi desidera esplorare il centro storico e scoprire pezzi unici. Le date degli eventi sono distribuite nel corso del mese, offrendo occasioni per visitare diversi punti della città. Questi mercatini attirano appassionati e turisti, creando momenti di socializzazione e scoperta tra bancarelle di oggetti d’epoca e artigianato.

Bologna, 7 maggio 2026 – Il mese di maggio apre le porte a eventi conviviali e semplici da passare all’aria aperta, per fare un giro tra le vie di Bologna e riscoprirla. Fare una passeggiata tra i mercatini è un’ottima scusa per passare del tempo in compagnia magari facendo qualche acquisto vintage a poco prezzo e dando una seconda vita ad oggetti o vestiti favorendo l’economia circolare del prodotto. Ecco una guida ai mercatini del vintage e dell’antiquariato di maggio a Bologna, spesso accompagnati da musica, food truck, workshop e tanto altro. Mercatini a Bologna il weekend dell’8, 9 e 10 maggio. ‘Era ora market’ il 9 e 10 maggio Due giorni di festa nel cortile e negli spazi di interni di Làbas in Vicolo Bolognetti 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Antiquariato a Bologna, guida ai mercatini vintage di maggio: dove andare e le date

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