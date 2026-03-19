Il serale di Amici 25 inizierà il 21 marzo 2026 e già si conoscono alcuni dettagli sulla prima puntata. Sono stati annunciati i due concorrenti eliminati e chi rischia di dover affrontare il ballottaggio. La trasmissione si prepara a una fase molto combattuta, con i concorrenti pronti a sfidarsi per proseguire nel percorso.

l Serale di Amici 25 è pronto a partire e, già dalle prime indiscrezioni, la nuova fase del talent show di Maria De Filippi si preannuncia intensa. Sabato 21 marzo 2026 va in onda la prima puntata in prima serata su Canale 5, con una macchina organizzativa ormai definita: squadre pronte, professori schierati e giudici già confermati. Le registrazioni hanno fornito spoiler rilevanti su eliminazioni, ospiti e dinamiche di gara. Qui sotto, tutti i dettagli su cosa aspettarsi dall’esordio del Serale. Si parte con una due allievi eliminati e un ballottaggio. Scopriamo chi sono i due allievi eliminati e chi è finito al ballottaggio. La prima puntata del Serale di Amici 25 parte subito con un ritmo alto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, anticipazioni prima puntata serale 21 marzo 2026: chi sono i due eliminati e chi rischia al ballottaggio

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