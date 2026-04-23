Torna il Grill Contest a Rivergaro a Ottone la Fiera del bestiame | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana si svolgono diversi eventi nella regione. A Rivergaro torna il decimo Grill Contest, in programma da venerdì 24 a domenica 26 aprile. A Ottone si tiene la Fiera del bestiame, mentre a Fiorenzuola si celebrano l'81esimo anniversario della Liberazione con alcune manifestazioni. Inoltre, al Teatro di Grazzano sono in programma due serate di spettacolo di improvvisazione teatrale, una venerdì e l’altra sabato.

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile a Rivergaro la decima edizione del Grill ContestDa venerdì 24 a domenica 26 a Fiorenzuola le celebrazioni dell'81esimo anniversario della LiberazioneVenerdì 24 e sabato 25 aprile al Teatro di Grazzano lo spettacolo di improvvisazione teatrale Story KarmaVenerdì.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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