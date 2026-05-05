43^ Grande Fiera di Merci e Bestiame a Ferriere di Lumarzo con stand gastronomici

Si terrà a Ferriere di Lumarzo la 43^ edizione della Grande Fiera di Merci e Bestiame, organizzata dal Comitato Fiera Ferriere con il patrocinio del Comune. La manifestazione prevede l’esposizione di merci e animali, oltre a stand gastronomici che offriranno prodotti locali. L’evento si svolge annualmente e coinvolge diversi espositori e visitatori della zona. La data della fiera è stata ufficialmente comunicata e si terrà nei prossimi giorni.

Il Comitato Fiera Ferriere, con il patrocinio del Comune di Lumarzo, organizza la 43^ edizione della Grande Fiera di Merci e Bestiame.Appuntamento domenica 10 maggio in località Ferriere di Lumarzo, dal bocciodromo all'abitato di Ferriere e lungo la Strada Provinciale di Boasi sp 77 procedendo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Al via le Fiere di Mezzaquaresima. Battesimo con il sole e tanta gente tra stand e mostra del bestiame Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: «Porto-Passetto con 456 stand»ANCONA - Un’estensione quasi raddoppiata rispetto all’edizione 2025, con il nuovo percorso che abbraccia la città “da mare a mare” in un carosello di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lumarzo: domenica 10 ritorna la grande Fiera di bestiame e merci varie; Pinerolo in sella, domenica torna la Grande Fiera di Primavera; Comicon 2026, si chiude la Fiera dei record: sfiorati i 183mila visitatori in quattro giorni; Seridò 2026, la più grande ludoteca d’Italia riapre a Montichiari. Grande Fiera di Merci e Bestiame 2026 a Ferriere di LumarzoIn località Ferriere (Comune di Lumarzo, appuntamento con la Grande Fiera di merci e bestiame (alla sua 43esima edizione). La manifestazione è in programma domenica 10 maggio 2026, dal bocciodromo all ... mentelocale.it Lumarzo: domenica 10 ritorna la grande fiera di bestiame e merci varieIn località Ferriere di Lumarzo, domenica 10 maggio, edizione numero 43 della Grande fiera di merci e bestiame. Un appuntamento che richiama pubblico dalle vallate Fontanabuona e Bisagno, capoluogo ... msn.com Alla Fiera di Rimini al via Venditalia 2026: il grande evento europeo del vending Leggi qui: https://altarimini.it/alla-fiera-di-rimini-al-via-venditalia-2026-il-grande-evento-europeo-del-vending.php - facebook.com facebook