Arrestato per furto l' uomo che ha ucciso lo zio di Laura Pausini fermato nella stessa via dell' incidente

L’uomo che lo scorso 2 novembre ha travolto e ucciso a Bologna Ettore Pausini, zio della cantante Laura, è stato arrestato per tentato furto aggravato. Il 29enne moldavo è stato sorpreso di notte mentre provava a mettere a segno un furto nel magazzino di un fioraio in via Stradelli Guelfi, la stessa strada in cui aveva investito il 78enne Ettore in sella alla sua bici. Arrestato l'uomo che ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini Come è morto Ettore Pausini Laura Pausini attaccata dalla cugina Sabrina Arrestato l’uomo che ha investito e ucciso lo zio di Laura Pausini La vicenda è stata resa nota dal quotidiano Il Resto del Carlino, che ha raccontato che il 29enne moldavo è stato arrestato dalla polizia dopo che il proprietario del magazzino che stava cercando di svaligiare ha lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

