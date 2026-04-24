L’incredibile storia del parrucchiere che ha vinto due volte alla lotteria

Un parrucchiere ha vinto la lotteria due volte, un evento decisamente raro. In totale, le probabilità di una singola vincita sono di circa uno su 24 trilioni. La persona aveva acquistato i biglietti in momenti diversi e, sorprendentemente, è riuscito a portare a casa il premio per due volte. La notizia ha attirato l’attenzione di molti, considerando le statistiche incredibili che la accompagnano.

«Uno su mille ce la fa», cantava Gianni Morandi. Questa volta, invece, bisognerebbe dire «uno su 24 trilioni». Questa era la probabilità che Richard Davies, parrucchiere del Galles, vincesse per due volte alla lotteria con lo stesso schema di gioco. Eppure è successo. E l’uomo ha vinto un milione di sterline. Per due volte. Il racconto di Richard Davies. La storia era nota già alcuni mesi fa, ma stavolta a raccontarla è Davies in persona, sul Guardian. Tutto inizia nel 2018. Anzi no: inizia molto prima: da quando l’uomo aveva 18 anni, e inizia a giocare alla lotteria. Nel tempo aveva sviluppato una sorta di rituale: sceglieva sempre gli stessi numeri, legati alla vita familiare, come le date di nascita dei figli e perfino il loro peso alla nascita.🔗 Leggi su Open.online

Multi SubHe Died. Woke Up a Parrot. Now He Roasts Her Haters.

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