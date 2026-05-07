La cerimonia dei David di Donatello 2026 è iniziata con una performance della cantante, che ha aperto la serata con uno spettacolo di grande impatto. La cantante ha portato sul palco un'esibizione energica, dando il via ufficiale alla consegna degli premi cinematografici italiani. La sua performance è stata condivisa anche in un video diffuso sui canali ufficiali dell’evento, attirando l’attenzione del pubblico presente e degli spettatori a casa.

“Annalisa è sempre Annalisa”, questa volta è proprio il caso di dirlo. La cantante ha dato il via alla cerimonia di consegna degli ambitissimi David di Donatello 2026 con uno show da prima serata senza precedenti. La cantante porta sul palco atmosfere dei musical di Broadway esibendosi con un medley della sua hit ‘Esibizionista’ e ‘Bang Bang (My Baby Shot Me Down)’, scritta da Sonny Bono e pubblicata da Cher nel 1966. Annalisa apre i David di Donatello 2026: miglior momento della serata. Un’apertura mai vista prima e che alza di molto l’asticella di quella che da sempre è una cerimonia legata a una liturgia quasi “sacra” fatta di silenzi, discorsi, monologhi e che riportano alla consuetudine di quello che è uno degli eventi più attesi del cinema italiano.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Annalisa apre i David di Donatello 2026, alza il livello dello show e ci regala il miglior momento della serata – Video

Notizie correlate

Annalisa che apre i David di Donatello 2026 è absolute cinemaAnnalisa apre i David di Donatello 2026 con Bang Bang e Esibizionista: una sequenza cinematografica che mette in imbarazzo il resto della serata.

David di Donatello 2026: Le città di pianura domina la serata ed è il Miglior Film della 71esima edizioneLa 71esima edizione dei premi che celebrano il cinema italiano, durante una lunga serata ricca di ospiti e momenti emozionanti, ha visto il trionfo...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Annalisa che apre i David di Donatello 2026 è absolute cinema; David di Donatello 2026, l'Opening show di Annalisa; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; Flavio Insinna e Bianca Balti conducono la 71ª edizione dei Premi David di Donatello.

Annalisa che apre i David di Donatello 2026 è absolute cinemaAnnalisa apre i David di Donatello 2026 con Bang Bang e Esibizionista: una sequenza cinematografica che mette in imbarazzo il resto della serata ... fanpage.it

Annalisa apre i David di Donatello 2026, alza il livello dello show e ci regala il miglior momento della serata – VideoÈ Annalisa a dare il via alla cerimonia di consegna dei David di Donatello 2026, e ci regala il miglior momento della serata ... superguidatv.it

Ai David di Donatello Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista, migliore regia a Francesco Sossai. Matilda De Angelis: 'I lavoratori al presidio sono la nostra famiglia' TUTTI I PREMIATI Checco Zalone diserta l'evento #ANSA - facebook.com facebook

Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com