Annalisa che apre i David di Donatello 2026 è absolute cinema

Annalisa apre i David di Donatello 2026 con Bang Bang e Esibizionista: una sequenza cinematografica che mette in imbarazzo il resto della serata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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