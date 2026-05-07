Anica Kitanoska | campo mnemonico

Anica Kitanoska lavora tra mosaico contemporaneo e pittura materica, creando opere in cui la superficie si trasforma in un elemento di costruzione percettiva. La sua attività artistica consiste nel combinare materiali e tecniche diverse, dando vita a composizioni che invitano lo spettatore a esplorare la relazione tra superficie e profondità. Le sue creazioni si distinguono per l’uso di elementi tattili e visivi che coinvolgono direttamente chi le osserva.

Il suo lavoro si colloca tra mosaico contemporaneo e pittura materica, dove la superficie diventa un campo attivo di costruzione percettiva. Le opere non nascono dalla volontà di rappresentare un luogo, ma da un processo legato alla memoria. Ciò che emerge non è un’immagine completa, ma un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Pirateria e cybercrime: il corso Anica forma esperti contro le retiLa prima edizione del corso dedicato alla pirateria digitale e al cybercrime è ufficialmente partita a Roma, segnando un momento cruciale per la... Audiovisivo, Apa-Anica: Chimenz nominato strategic consultant edizione 2026 MiaAlessandro Usai, presidente di Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), e Chiara Sbarigia, presidente di Apa...