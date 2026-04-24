Audiovisivo Apa-Anica | Chimenz nominato strategic consultant edizione 2026 Mia

Un nuovo incarico strategico è stato affidato a un professionista del settore audiovisivo, che sarà coinvolto nel progetto per l'edizione 2026. La nomina riguarda un consulente che si occuperà di sviluppare le strategie per questo evento, con un ruolo chiave nella pianificazione e nella coordinazione delle attività. La nomina è stata comunicata dall'associazione di categoria, che rappresenta le imprese del cinema e dell'audiovisivo.

Alessandro Usai, presidente di Anica (Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e digitali), e Chiara Sbarigia, presidente di Apa (Associazione produttori audiovisivi), in una nota annunciano che “ Marco Chimenz ricoprirà il ruolo di strategic consultant per l’edizione del 2026 del Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo. Giunto alla sua dodicesima edizione, il Mia è un evento organizzato a Roma ad ottobre da Anica e Apa che uniscono le loro competenze per dar vita al più grande mercato di cinema e audiovisivo in Italia, offrendo un’opportunità unica di crescita e collaborazione per l’intero settore. Il Mia ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e mira a coinvolgere non solo i produttori e gli addetti ai lavori italiani, ma anche una forte presenza estera.🔗 Leggi su Lapresse.it

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