Pirateria e cybercrime | il corso Anica forma esperti contro le reti

A Roma è iniziata la prima edizione di un corso dedicato alla pirateria digitale e al cybercrime. Il percorso formativo è rivolto a professionisti dell’industria audiovisiva italiana e mira a sviluppare competenze specifiche per contrastare le reti illegali. L’obiettivo è fornire strumenti pratici e aggiornati per affrontare le sfide legate alla diffusione di contenuti pirata online.

La prima edizione del corso dedicato alla pirateria digitale e al cybercrime è ufficialmente partita a Roma, segnando un momento cruciale per la tutela dell’industria audiovisiva italiana. L’iniziativa, promossa da Anica Academy ETS in collaborazione con LABS e supportata dalla Motion Picture Association e dall’ANICA, mira a formare professionisti capaci di contrastare le reti criminali che operano nello streaming illegale. Il percorso formativo si svolge nella capitale e prevede sei moduli per un totale di circa trenta ore, concludendosi nel mese di aprile 2026. Questa nuova offerta formativa risponde a una necessità crescente: comprendere i meccanismi complessi delle reti illegali che distribuiscono film, serie ed eventi sportivi senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

