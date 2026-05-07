Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Angers è al centro delle attenzioni di diverse squadre di Serie A. La trattativa più attesa riguarda un possibile trasferimento in una delle big del campionato, mentre nel frattempo si parla anche di una possibile uscita che potrebbe creare tensioni tra le parti coinvolte. Restano da seguire gli sviluppi di questa situazione di mercato.

Parliamo di calciomercato. Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, i destini del Napoli si intrecciano su due fronti caldissimi: uno in entrata, per rinforzare la difesa, e uno in uscita, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio sgarbo. Anguissa: la Turchia chiama, la Juve (con Spalletti) tenta. E’ sul fronte uscite che la Rosea sgancia la suggestione più intrigante. Che Zambo Anguissa sia destinato a salutare Napoli è ormai un segreto di Pulcinella. Il centrocampista camerunese ha da tempo aperto i canali di dialogo con il Galatasaray, un rifugio dorato classico per chi lascia la Serie A. Tuttavia, la Gazzetta lancia un interrogativo che fa rumore: “E se fosse Juve?”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anguissa, la Gazzetta lancia la pista Juventus

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