Vergara la Gazzetta ci fa il pistolotto | speriamo che ora con Anguissa e De Bruyne non torni in panchina

La Gazzetta dello Sport ha scritto un articolo dedicato al Napoli e a Vergara, evidenziando le recenti scelte della squadra in relazione ai giocatori Anguissa e De Bruyne. L'articolo esprime speranze che l'inserimento di questi calciatori possa influire positivamente sulla formazione titolare, evitando che Vergara torni in panchina. La pubblicazione si concentra sui dettagli delle recenti decisioni del club e sulle possibili conseguenze future.

Sarebbe un peccato ricongelarlo. Ha dimostrato di valere e ci auguriamo che Conte continui a credere in lui, anche per il bene del calcio italiano. La Gazzetta dello Sport entra in dimensione Mondiale, oltre che predicatoria, e fa il pistolotto al Napoli per quel che riguarda Vergara. Post-scriptum dedicato a Vergara: speriamo che i recuperi di Anguissa e De Bruyne non lo ricondannino a nuove estenuanti sessioni di panchina.Ieri il ragazzo non è stato scintillante, però sarebbe un peccato ricongelarlo. Ha dimostrato di valere e ci auguriamo che Conte continui a credere inlui, anche per il bene del calcio italiano. Vergara: “Basta chiamarci giovani, in Europa giocano la Champions a 17 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Infermeria Napoli, il peggio sembra passato: De Bruyne, Anguissa e McTominay sono attesi in panchinaRepubblica: i tre pezzi novanta che sono quasi pronti per ritornare a disposizione.

Napoli-Torino 2-1, il Maradona fa festa nel giorno del ritorno di Anguissa e De BruyneNapoli, 6 marzo 2026 - Dopo tanti mesi il Napoli ritrova in panchina i lungodegenti De Bruyne e Anguissa (che entreranno nel secondo tempo) ma...

Gattuso va a vedere Vergara a BergamoLa Gazzetta: la Nazionale sta seguendo con grande attenzione l’ascesa nel calcio dei grandi di Antonio Vergara. ilnapolista.it

Gazzetta dello Sport: Italia, Gattuso prepara i playoff: Verratti torna, chance per VergaraL’Italia si prepara alla sfida decisiva dei playoff mondiali con l’obiettivo di tornare finalmente alla Coppa del Mondo dopo due assenze consecutive. A raccontare il lavoro del commissario tecnico è F ... ilovepalermocalcio.com

Dopo aver perso anche Vergara per infortunio, Antonio Conte si è lasciato andare a una riflessione in conferenza stampa. Quella del suo Napoli è una stagione anomala, con oltre 30 infortuni e l’allenatore è convinto: servirebbero degli studi medici per analiz x.com

Il Napoli perde Vergara, costretto al cambio nel secondo tempo contro il Torino. Ennesimo infortunio per la squadra di Conte. - facebook.com facebook