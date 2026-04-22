Calcio Napoli rivoluzione a centrocampo | Lobotka e Anguissa verso l’addio?

Il Calcio Napoli si prepara a una possibile rivoluzione a centrocampo, con voci che indicano l’addio di Lobotka e Anguissa. Secondo fonti vicine alla società, l’allenatore e il direttore sportivo stanno valutando interventi sul mercato in vista della prossima sessione estiva. Almeno uno dei due centrocampisti, fondamentali nelle ultime stagioni, potrebbe lasciare la squadra, aprendo così a cambiamenti nel reparto mediano.

Conte e Manna pronti a intervenire in estate: almeno uno dei due pilastri della linea mediana degli ultimi scudetti del Calcio Napoli potrebbe lasciare. Il Calcio Napoli prepara un’estate di possibili cambiamenti, con il centrocampo indicato come il reparto su cui intervenire con maggiore decisione. Tra i nomi più rilevanti c’è quello di Stanislav Lobotka, per il quale esiste una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile entro metà luglio. Accanto a lui, resta da monitorare la posizione di André-Frank Zambo Anguissa, indicato come un giocatore già da tempo vicino a un possibile cambio di squadra.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, rivoluzione a centrocampo: Lobotka e Anguissa verso l’addio? Notizie correlate Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, rivoluzione in mediana: Lobotka e Anguissa verso l’addio” Leggi anche: Napoli, Lobotka e Anguissa verso l’addio? Il retroscena inaspettato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Futuro Napoli, rivoluzione a centrocampo: uno o due big verso l’addio – GdS; RIVOLUZIONE NAPOLI! REPUBBLICA: PRONTI CINQUE CAMBI PER LA CREMONESE; Calciomercato Napoli – Sarà rivoluzione con addii eccellenti: le ultimissime; No cartellini rossi, partite da 50 minuti: il presidente del Napoli De Laurentiis propone una rivoluzione radicale nel calcio. Maradona e il Calcio a Napoli: Un Legame Indissolubile tra Cultura e SportMaradona ha cambiato il destino del Napoli, incardinando la cultura calcistica partenopea in una nuova era. Scopriamo l'importanza del suo lascito nella rosa attuale. cronachedellacampania.it Le Origini del Calcio Napoli: Da Umili Radici a Orgoglio della CittàScopri come il Calcio Napoli nacque nel 1926, tra storia, passione e il legame indissolubile con la città partenopea. cronachedellacampania.it UFFICIALE – Svelata la data dei calendari della stagione 2026/27: ecco giorno e luogo https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/UFFICIALE-%E2%80%93-Svelata-la-data-dei-calendari-della-stagione-2026-27--ecco-giorno-e-luogo-147468.aspx #S - facebook.com facebook #Calcio, #Napoli vince ed è secondo, #Conte lusingato dalla Nazionale Al Maradona finisce 1-0 con il #Milan, segna Politano x.com