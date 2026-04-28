Angelini Pharma | affluenza record e trionfo della Femca Cisl Marche

Nelle recenti elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria presso l'azienda farmaceutica, la Femca Cisl Marche ha ottenuto il 72,9% dei voti, vincendo la consultazione. L’affluenza alle urne è stata del 90%, con una significativa presenza di giovani e di donne. La nuova rappresentanza sindacale si propone di rafforzare il ruolo femminile e di coinvolgere maggiormente i lavoratori più giovani.

? Cosa sapere Femca Cisl Marche vince RSU Angelini Pharma ad Ancona con il 72,9% dei voti.. L'affluenza del 90% spinge la nuova RSU verso lo Youth Test e il protagonismo femminile.. Il 21 aprile scorso, le urne dello stabilimento Angelini Pharma di Ancona hanno registrato un’affluenza storica del 90% per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria, sancendo la vittoria della Femca Cisl Marche con 452 voti su 620 validi. Questo dato, che segna un consenso schiacciante pari al 72,9% dei consensi espressi, ha portato all’elezione di 9 delegati su un totale di 13. Il risultato non è solo una conferma numerica della leadership della Femca Cisl Marche all’interno del sito produttivo, ma rappresenta un momento di svolta per l’intera comunità lavorativa dell’azienda anconana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Angelini Pharma: affluenza record e trionfo della Femca Cisl Marche Notizie correlate Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona: record storico di affluenza. La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacatoSi sono concluse lo scorso 21 aprile le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nello stabilimento Angelini... Femca Cisl nel territorio: rappresentanza nelle aziende, vertenze della moda e formazione sindacaleArezzo, 12 marzo 2026 – Negli ultimi anni la FEMCA CISL ha rafforzato e consolida la propria presenza nei luoghi di lavoro del territorio aretino e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona: record storico di affluenza. La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacato; Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona: record storico di affluenza. La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacato; Rinnovo Rsu alla Angelini Pharma, Femca Cisl si conferma primo sindacato. Rinnovo Rsu alla Angelini Pharma, Femca Cisl si conferma primo sindacatoElezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) Angelini Pharma Ancona concluse il 21 aprile scorso: record storico di affluenza e Femca Cisl Marche si conferma primo sindacat ... ansa.it L'italiana Angelini starebbe valutando l'acquisizione di Catalyst PharmaLa società Usa che opera nelle terapie per malattie rare capitalizza circa 3,6 miliardi di dollari. No comment dal gruppo guidato da Sergio Marullo di Condojanni, che conferma l’intenzione di espander ... milanofinanza.it Rinnovo Rsu alla Angelini Pharma, Femca Cisl si conferma primo sindacato. Affluenza al 90% #ANSA - facebook.com facebook