Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 mld dollari

Angelini Pharma ha annunciato l'acquisizione di Catalyst, un'azienda statunitense, per un totale di 4,1 miliardi di dollari. L'operazione è stata comunicata oggi e riguarda l'acquisto di tutte le azioni di Catalyst da parte di Angelini Pharma. La società italiana ha confermato che l'accordo sarà finalizzato entro il secondo trimestre dell'anno. La transazione include anche alcune attività di ricerca e sviluppo dell'azienda americana.

Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute ) - Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte del Gruppo Angelini Industries, e Catalyst Pharmaceuticals, società biofarmaceutica in fase commerciale focalizzata sull'in-licensing, lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci innovativi per pazienti affetti da malattie rare e difficili da trattare, hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo in virtù del quale Angelini Pharma si è impegnata ad acquisire tutte le azioni in circolazione di Catalyst per un valore complessivo del capitale azionario di circa 4,1 miliardi di dollari (equivalenti a 3,5 miliardi di euro),...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 mld dollari Notizie correlate Angelini Pharma acquista l’americana Catalyst per 4,1 miliardiAngelini Pharma ha siglato un accordo per l’acquisto dell’americana Catalyst per 4,1 miliardi di dollari. Angelini Pharma: affluenza record e trionfo della Femca Cisl Marche? Cosa sapere Femca Cisl Marche vince RSU Angelini Pharma ad Ancona con il 72,9% dei voti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 miliardi; Malattie rare, Angelini pharma valuta l’acquisizione di Catalyst; Angelini Pharma acquista l'americana Catalyst per 4,1 miliardi; Angelini Pharma studia l’acquisizione della statunitense Catalyst. Angelini Pharma acquista americana Catalyst per 4,1 mld dollariRoma, 7 mag. (Adnkronos Salute ) - Angelini Pharma, azienda farmaceutica internazionale parte del Gruppo Angelini Industries, e Catalyst ... iltempo.it Angelini Pharma acquista l’americana Catalyst: operazione da oltre 4 miliardi di dollariFondata nel 2002 e quotata al Nasdaq dal 2006, Catalyst ha costruito un portafoglio di prodotti incentrati sul trattamento di malattie neuromuscolari e neurologiche rare ... affaritaliani.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/angelini-pharma-acquista-americana-catalyst-41-miliardi-AIhjBPvC - facebook.com facebook Angelini Pharma punta al mercato statunitense con una potenziale acquisizione da 3,6 miliardi di dollari di Catalyst Pharmaceuticals, società biofarmaceutica che ha registrato un incremento azionario del 24% negli ultimi 12 mesi x.com