Angelica Maria Masella a 15 anni premiata al Quirinale dal presidente Mattarella

A quindici anni, una studentessa è stata premiata dal presidente della Repubblica al Quirinale. L’onorificenza, consegnata a 28 giovani, riconosce il loro impegno nel promuovere la solidarietà. La cerimonia si è svolta in una mattina di ottobre, con il presidente che ha consegnato gli attestati a ciascun giovane presente. Il tema scelto per questa edizione è stato “Sperimentare e comunicare la solidarietà”.