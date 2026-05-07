Angelica Maria Masella a 15 anni premiata al Quirinale dal presidente Mattarella
A quindici anni, una studentessa è stata premiata dal presidente della Repubblica al Quirinale. L’onorificenza, consegnata a 28 giovani, riconosce il loro impegno nel promuovere la solidarietà. La cerimonia si è svolta in una mattina di ottobre, con il presidente che ha consegnato gli attestati a ciascun giovane presente. Il tema scelto per questa edizione è stato “Sperimentare e comunicare la solidarietà”.
“Sperimentare e comunicare la solidarietà”: è questo il tema che ha ispirato la scelta dei 28 giovani ai quali il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto conferire l'attestato di Alfiere della Repubblica. Tra di loro anche la studentessa di 15 anni di Minturno, Angelica Maria.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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