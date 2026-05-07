Anfibio presenta Mondi il nuovo album rock italiano

Un nuovo album intitolato “Mondi” è stato pubblicato da un cantautore napoletano, segnando il suo percorso di crescita artistica. Il disco si caratterizza per una miscela di sonorità che spaziano tra influenze passate e attuali, creando un ponte tra diversi stili musicali. La pubblicazione rappresenta un momento importante nella carriera dell’artista, che ha lavorato a lungo sul progetto prima di portarlo al pubblico.

Un viaggio tra passato e presente nel disco che segna la maturità artistica del cantautore napoletano.. C’è un momento, nella vita di un artista, in cui tutto ciò che è stato chiede di essere raccolto, ordinato, consegnato al mondo. Mondi, il nuovo album di Anfibio – al secolo Guido Fiorenza – nasce esattamente in questo varco: un passaggio di soglia, un archivio emotivo che diventa slancio verso il futuro. Dall’8 maggio 2026 il disco è disponibile in CD e su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta SorryMom!, suggellando un percorso che affonda le radici in quasi trent’anni di scrittura, prove, palchi improvvisati, band, busking e ostinata fedeltà alla propria voce.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Anfibio presenta “Mondi”, il nuovo album rock italiano Notizie correlate Densmore e Chuck D: tra etica rock e il nuovo album insiemeJohn Densmore, storico batterista dei Doors, presenta il 15 aprile l’album No Country for Old Men insieme a Chuck D dei Public Enemy, un progetto... Leggi anche: Addio Brat Summer, il nuovo album di Charli XCX sarà rock