John Densmore, storico batterista dei Doors, presenta il 15 aprile l’album No Country for Old Men insieme a Chuck D dei Public Enemy, un progetto nato da un incontro avvenuto nel 2014 durante un Record Store Day. Sotto il sole di Malibu, tra le acque calme dell’oceano e la vicinanza alla spiaggia di Zuma, l’atmosfera rilassata della dimora di Densmore nasconde una determinazione ferrea. Accolto con pop-corn e acqua di cocco, il musicista si mostra naturale, ma la sua storia recente è segnata da una lotta senza quartiere per l’etica artistica. Il batterista ha infatti combattuto una lunga battaglia legale iniziata nei primi anni 2000, i cui dettagli sono riportati nel volume The Doors Unhinged. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Densmore e Chuck D: tra etica rock e il nuovo album insieme

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IL CAIRO torna con “Poltergeist”: un album notturno tra synth pop, indie rock e fantasmi urbaniC’è una città che di notte cambia volto, si svuota, si fa più sincera e lascia emergere tutto ciò che di giorno resta nascosto.

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Chuck D dei Public Enemy e John Densmore dei The Doors uniscono le forze: annunciato il progetto doPE. Tutti i dettagliDue figure leggendarie della musica americana, provenienti da mondi apparentemente lontani, si incontrano in un progetto che promette di lasciare il segno. Chuck D, storica voce dei Public Enemy, e ... virginradio.it

Chuck D e John Densmore formano un gruppoChuck D dei Public Enemy e John Densmore dei Doors hanno inciso un album per un nuovo progetto collaborativo: Mo country for old men uscirà il 18 aprile, mentre il singolo Every tick tick tick ... rockol.it

The Doors, John Densmore: “Ecco quello che la gente non ha mai capito di Jim Morrison” (il link è nel primo commento) - facebook.com facebook