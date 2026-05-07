Anello intermodale treno-tram l’Irpinia accelera verso l’Alta Velocità

I sindaci di tre comuni dell'Irpinia si sono incontrati presso la sede di ANCE Avellino per discutere del progetto di un anello intermodale che collega l’area vasta di Avellino alla rete ferroviaria ad alta velocità e capacità della regione. L’iniziativa prevede la realizzazione di un collegamento tra treno e tram, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra i territori. La discussione si è concentrata sui dettagli tecnici e sulla possibilità di avviare i lavori.

I sindaci di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino si sono riuniti presso la sede di ANCE Avellino per discutere del progetto di un anello intermodale treno-tram, infrastruttura che punta a collegare l'Area Vasta di Avellino alla rete ferroviaria dell'Alta VelocitàCapacità della Campania.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Cedimento nella galleria in costruzione per l’alta velocità Na-Ba in IrpiniaTempo di lettura: < 1 minutoUn cedimento si è verificato all’interno della galleria in costruzione nel cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria... Terribile incidente ferroviario: treno alta velocità contro camion. È tragediaUn grave incidente ferroviario si è verificato nella mattinata di martedì 7 aprile nel nord della Francia, dove un treno ad alta velocità Tgv si è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anello intermodale treno-tram, l’Irpinia accelera verso l’Alta Velocità; Mobilità e sviluppo, nasce l’asse dell’Irpinia: confronto all’ANCE sul progetto treno-tram; Avellino, Ance con i sindaci dell’Area Vasta: Progetto ambizioso, crediamoci; Alta Velocità e Area Vasta, Spagnuolo: La politica è stata miope, ora serve uno sforzo collettivo. Area Vasta, Ance Avellino incontra i sindaci: «Agire insieme per reperire i fondi necessari»Proseguono gli incontri promossi da Ance per illustrare il progetto dell’anello intermodale treno-tram che ambisce a riallacciare Avellino e l’Irpinia alla rete ferroviaria Alta Velocità/Capacità dell ... irpinianews.it Sabotaggio Alta Velocità. Treni cancellati o in ritardo, disagi anche a Torino Porta NuovaNon c'è pace per chi viaggia in treno. I disagi sono iniziati nelle prima ore del mattino sulla linea Alta Velocità Roma - Napoli. E la causa sarebbe ancora da ricondurre ad atti dolosi che si stanno ... rainews.it Al centro dell'incontro, il progetto dell’anello intermodale treno-tram per ricollegare l'Irpinia alla rete ferroviaria Alta Velocità della regione Campania - facebook.com facebook #Firenze Un #incendio si è sviluppato nel cantiere dell'alta velocità a Campo di Marte, dove sono in corso i lavori per il tunnel passante sotto la città. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un atto doloso, anche se non vengono escluse altre piste. x.com