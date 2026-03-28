Cedimento nella galleria in costruzione per l’alta velocità Na-Ba in Irpinia

Un cedimento si è verificato all’interno della galleria in costruzione nel cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari, nel tratto della futura stazione Hirpinia, in provincia di Avellino. L’incidente è avvenuto nel cantiere di Irpinia, senza conseguenze per le persone presenti. Le autorità hanno avviato le verifiche per accertare le cause e valutare eventuali interventi di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un cedimento si è verificato all’interno della galleria in costruzione nel cantiere dell’Alta Velocità ferroviaria Napoli-Bari nel tratto della costituenda stazione Hirpinia, in provincia di Avellino. I lavori di scavo sono stati sospesi dalle due maxi talpe che stanno lavorando nel tratto Apice-Orsara, tutti in galleria per complessivi 27 chilometri con un investimento pari a 1,2 miliardi. Al momento, il cantiere resta attivo solo per le lavorazioni accessorie e per la produzione dei conci prefabbricati. Secondo una prima valutazione, i tempi della ripresa dei lavori di scavo, al momento, non sono prevedibili. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cedimento nella galleria in costruzione per l’alta velocità Na-Ba in Irpinia Articoli correlati Av/Ac Na-Ba, attivato raddoppio Cancello-Frasso Telesino: traguardo decisivo“L’attivazione del secondo binario della linea Cancello – Frasso Telesino è il primo tassello dell’alta velocità Napoli – Bari. Av Na-Ba, Ferrante: “Tavolo al Mit su riconversione binario dismesso a Casalnuovo”“Il Comune di Casalnuovo (Na), nell’ambito di una richiesta di realizzazione di un nuovo nodo di interscambio in località Salice sulla futura linea... Contenuti e approfondimenti su Cedimento nella galleria in costruzione... Argomenti discussi: Sulla Siena-Grosseto pericoloso cedimento vicino alla galleria di Pari: crepa sempre più larga, cresce l’allarme; Cedimenti a Roncitelli, il caso in Consiglio. Approvato il debito fuori bilancio.