Un grave incidente si è verificato questa mattina nel nord della Francia, quando un treno ad alta velocità ha impattato contro un camion fermo su un passaggio a livello. L’incidente è avvenuto durante le ore mattutine e ha causato danni significativi, coinvolgendo un convoglio che viaggiava a velocità elevate. Le autorità stanno indagando sulle cause e sul numero di feriti o vittime, ancora da confermare.

Un grave incidente ferroviario si è verificato nella mattinata di martedì 7 aprile nel nord della Francia, dove un treno ad alta velocità Tgv si è scontrato con un camion fermo su un passaggio a livello. L’impatto ha causato la morte del macchinista e il ferimento di 27 persone tra passeggeri e personale di bordo. La collisione è avvenuta nel dipartimento del Pas-de-Calais, in un tratto compreso tra Béthune e Lens, con conseguenze immediate sulla circolazione ferroviaria e sull’operatività della linea interessata. Incidente tra Tgv e camion: dove è avvenuto lo scontro. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali, il convoglio ha urtato un mezzo pesante che si trovava immobile sui binari in corrispondenza di un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Terribile incidente ferroviario: treno alta velocità contro camion. È tragedia

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