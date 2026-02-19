L' ex principe Andrea arrestato la polizia nella sua casa a Sandringham Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anni
L'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua residenza di Sandringham. La vicenda si è scatenata a causa di un’indagine su presunti comportamenti illeciti, che ha portato gli agenti a perquisire la casa. Andrea, che oggi compie 66 anni, ha collaborato con le forze dell’ordine, ma l’episodio ha fatto molto scalpore. La notizia ha subito fatto il giro dei media, mentre i festeggiamenti sono stati interrotti bruscamente.
L'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo stava festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono arrivate alla tenuta di Re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Perchè è stato arrestato L'ex principe Andrea è stato arrestato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra Le dichiarazioni delle Polizia Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: «A seguito di un'attenta valutazione, abbiamo avviato un'indagine su questa accusa di cattiva condotta nell'esercizio della funzione pubblica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Principe Andrea, la polizia nella sua casa a Sandringham: cosa sta succedendo. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniLa polizia ha fatto visita alla casa del principe Andrea a Sandringham, il giorno del suo 66° compleanno, a causa di una segnalazione anonima.
Il caso Epstein travolge (di nuovo) l'ex principe Andrea: nel mirino viaggi ufficiali e incontri privati in Cina e il nodo dell'abuso d'ufficioDai documenti dell'Epstein Files emergono nuove rivelazioni sull'ex principe Andrea durante il suo ruolo di inviato commerciale in Cina: email, incontri organizzati dal finanziere e richieste di un'in ...
L'esilio dorato dell'ex Principe Andrea, i 5 privilegi a cui non intende rinunciareNonostante la perdita dei titoli, l'ex Principe Andrea non rinuncia al lusso e al comfort del suo stile di vita esclusivo. Anche in esilio ...
Il principe Andrea è stato avvistato a Marsh Farm mentre controllava i lavori di ristrutturazione della sua nuova casa.
Regno Unito: l'ex principe Andrea inoltrò un briefing riservato del Tesoro ad un amico banchiere