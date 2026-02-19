L' ex principe Andrea arrestato la polizia nella sua casa a Sandringham Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anni

L'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua residenza di Sandringham. La vicenda si è scatenata a causa di un’indagine su presunti comportamenti illeciti, che ha portato gli agenti a perquisire la casa. Andrea, che oggi compie 66 anni, ha collaborato con le forze dell’ordine, ma l’episodio ha fatto molto scalpore. La notizia ha subito fatto il giro dei media, mentre i festeggiamenti sono stati interrotti bruscamente.